تحرير 831 مخالفة خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية

شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية بضرورة عودة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وتمكنت الحملة التى رأسها العميد محمد عامر مدير إدارة المرور من تحرير وضبط 831 مخالفة مرورية متنوعة وشملت 278 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و112 مخالفة إزالة ملصقات و99 مخالفة انتظار خاطئ و3 حجز سيارة و214 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير و31 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة و22 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و39 مخالفة تجاوز السرعة "رادار" و18 مخالفة سحب رخص لعدم الصلاحية الفنية وسحب 15 رخصة لمخالفة البيئة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 36 دراجة نارية بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم وتحرير 11 مخالفة انتهاء رخصة تسير دراجة نارية و12 مخالفة انتهاء رخصة قيادة دراجة نارية و23 مخالفة عدم ارتداء خوذة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.