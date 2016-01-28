البنك المركزى يُثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

قررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مساء اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 9.25%، و10.25%، على التوالى، وسعر الائتمان والخصم عند 9.75%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 9.75%.

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، قررت فى اجتماعها الماضى، برئاسة طارق عامر، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 50 نقطة أساس من 8.75% إلى 9.25%، ومن 9.75% إلى 10.25%، على التوالى، وسعر الائتمان والخصم، بواقع 50 نقطة أساس من 9.25% إلى 9.75%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة أساس، من 9.25% إلى 9.75%.