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البنك المركزى يُثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

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البنك المركزى يُثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض البنك المركزى يُثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
قررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مساء اليوم الخميس، تثبيت الفائدة على الإيداع والإقراض عند 9.25%، و10.25%، على التوالى، وسعر الائتمان والخصم عند 9.75%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 9.75%.

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، قررت فى اجتماعها الماضى، برئاسة طارق عامر، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 50 نقطة أساس من 8.75% إلى 9.25%، ومن 9.75% إلى 10.25%، على التوالى، وسعر الائتمان والخصم، بواقع 50 نقطة أساس من 9.25% إلى 9.75%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة أساس، من 9.25% إلى 9.75%.

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مصر 365

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