صفاء سلطان تعترف بطلاقها وتؤكد: عائدة إلى دمشق

دمشق – سيدتي نت

كشفت الفنانة صفاء سلطان أنها انفصلت عن زوجها الثاني منذ فترة بعد قصة حب استمرت لسنوات.

صفاء التي عادت إلى دمشق بعد غياب 5 سنوات لتشارك في عملين دراميين هما " أحمر " للمخرج جود سعيد و " بقعة ضوء 12 " مع المخرج سيف الشيخ نجيب قالت في حوار إذاعي " لحظة وصولي إلى الأراضي السورية نظرت إلى السماء وشعرت برجفة جعلتني أبكي وكأنني التقيت بوالدتي" .

موضحة أن سبب غيابها عن دمشق كان بسبب الخوف على عائلتها وابنتها ولكنها اتخذت هذا العام قرارها بالعودة قائلة "أشعر بالخجل بيني وبين نفسي لأنني غادرت سوريا " .

كما أعربت سلطان عن حزنها بسبب وجود عدد كبير من الممثلين السوريين خارج دائرة الاهتمام من قبل المنتجين مبدية عتبها من طريقة التعاطي السيئة من قبل المنتجين مع الفنانين السوريين من حيث الأجور والإنتاج.

كما بينت موقفها من الأعمال العربية المشتركة معتبرة أنها معها ولكنها لم تضف للدراما السورية بل هي من استفادت منها وأن الفنان السوري نجم أينما كان وفي أي دراما يكون له الحضور الطاغي والمؤثر، قائلة إن " من يعتبر أنه ذو فضل لأنه أدخل الممثلين السوريين إلى دراما عربية يقوم بإنتاجها مخطئ لأنه المستفيد الأكبر" .

وعن المسلسل الذي قيل أنه سيروي سيرة حياة الفنانة العربية الكبيرة "شادية" تمنت سلطان أن يكون الدور من نصيبها لحبها الشديد لشادية ولكنها أصرت على موافقة شادية على تجسيد شخصيتها من قبلها، معتبرة أن أعمال السيرة الذاتية فيها نوع من المغامرة ونافية أن يكون مسلسل "قلبي دليلي " والذي جسدت فيه شخصية الفنانة ليلى مراد قد فشل موضحةً أنه وبحسب منتج العمل تم بيعه للمحطات أكثر من " أسمهان " و" الملك فاروق" .

وبينت صفاء أنه عرض عليها المشاركة في برنامج " شكلك مش غريب " لكنها اعتذرت لارتباطها بتصوير مسلسل مؤكدة أنها تسعى لتكريس موهبتها في التقليد من خلال مسلسل تقوم هي بكتابته موجهة التحية للفنانة "أمل عرفة" التي تعتبرها قدوتها بهكذا أعمال.

كما أوضحت صفاء أنها أردنية المولد من أصول فلسطينية ووالدتها دمشقية من حي العمارة.

وقالت صفاء إن كثيراً من الناس يتساءلون عن أصولها ولذلك هي تعتز بانتمائها إلى كل الدول العربية مضيفة : " جنسيتي كل الدول العربية ولست حكراً على أحد " .

أما عن حياتها الخاصة أوضحت صفاء أنها تفضل أن تبقيها بعيدة عن الإعلام إلا من خلال ما تنشره هي من صور تجمعها بابنتها " أميلي " .