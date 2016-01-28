الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يستمر الطقس غدا مغبراً وغائماً جزئيا على بعض المناطق مع انخفاض اخر على درجات الحرارة وتستمر الرياح الشمالية الغربية بالتأثير على الدولة وتكون معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية فوق البحر مثيرة للغبار والاتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية على المناطق المكشوفة والبحر مضطرب إلى شديد الإضطراب في الخليج العربي ومضطرب في بحر عمان .

حركة الرياح : شمالية غربية / 20 - 30/40 كم/ساعة على اليابس & 35 - 50/60 كم/ساعة على البحر بوجه عام .

البحر .. مضطرب .. شديد الاضطراب بارتفاع من ثلاث إلى خمس وست أقدام قرب الساحل ومن تسع إلى احدى عشرة وثلاث عشرة أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثالثة و 30 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة السابعة و 25 دقيقة صباحا وفي تمام الساعة التاسعة و 54 دقيقة مساء .

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 22 15 80 45 .

> دبي 23 17 75 45 .

> الشارقة 23 14 80 40.

> عجمان 23 16 75 45.

> أم القيوين 23 15 80 40 .

> رأس الخيمة 23 13 80 35 .

> الفجيرة 28 21 70 25.

> العين 23 15 85 35 .

> ليوا 23 14 85 40 .

> الرويس 21 17 75 50 .

> السلع 20 17 80 50.

> دلما 20 18 70 55 .

> طنب الصغرى 22 18 75 50 .

> طنب الكبرى 22 18 75 50 .

> أبوموسى 23 19 75 45