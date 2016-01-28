جولة تفقدية لمساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة بمحاكم طنطا

أجرى المستشار حازم بدوى مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، جولة تفقدية لمحاكم طنطا، لمتابعة سير العمل هناك، والتقى خلال الجولة بالمستشار حامد سرحان رئيس محكمة طنطا الاقتصادية، وجمع من السادة القضاة، والموظفين بالمحاكم؛ شارحًا لهم أهم العقبات التى تعترض سير العمل على أرض الواقع، وكيفية التغلب عليها.

وتأتى الزيارة فى إطار السياسة الحالية التى تنتهجها وزارة العدل فى عهد الوزير المستشار أحمد الزند، والتى من أهم معالمها سرعة الفصل فى الدعاوى، والمتابعة المستمرة والمنتظمة للجهات المعاونة مثل الخبراء والطب الشرعى والشهر العقارى، وإنجاز التقارير الفنية بكفاءة عالية، ما يحقق فى النهاية الهدف الرئيسى من هذه السياسة، والذى كان وسيظل هو الهدف التى تسعى وزارة العدل إلى تحقيقه لصالح المواطن والوطن، وهو العدالة الناجزة.