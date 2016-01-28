نقل سجين سياسي لمستشفى بني مزار في المنيا بعد تعرضه لحالة إعياء شديد

استقبلت مستشفى بني مزار العام في المنيا، سجين سياسي متورط في قضية تصنيع مفرقعات، لتعرضه لحالة إعياء شديدة، وبعد إجراء الكشف الطبي تقرر احتجازه وتعين الحراسة اللازمة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطارًا من الخدمة المعينة لتأمين سجن مركز بني مزار، بشعورالمسجون محمد غريب 60 سنة ومقيم بسمالوط والمحبوس على ذمة القضية رقم 3003 لسنة 2015 إداري مركز بني مزار “تصنيع مفرقعات” بحالة إعياء شديد، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 34 أحوال مركز بني مزار.

وبالعرض على النيابة قررت استخراجه من محبسه وعرضه على مستشفى بني مزار العام برفقة الحراسة اللازمة، وبتوقيع الكشف الطبي عليه بالمستشفى ورد تقريرها يفيد وجود تجمع صديدي حول الفقرات القطنية ويحتاج لإجراء عملية جراحية عاجلة، وتم حجزه بالمستشفى، وتعينت الحراسة اللازمة عليه برئاسة أحد الضباط.

وبإعادة العرض على النيابة قررت الاستعلام من مستشفى المنيا الجامعي أو أحد المستشفيات الحكومية عن حالة المسجون على وجه رسمي ومدى إمكانية إجراء العملية من عدمه، وفي الحالة الثانية معرفة عما إذا كان المسجون يرغب في إجرائها على نفقته الخاصة من عدمه.