«مياه شرب المنوفية» تنفي شائعة تسمم «مياه تلا»

نفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية شائعة “تسمم مياه مركز تلا”، مؤكدة أن قطع المياه بسبب نفوق مجموعات من الأسماك بترعة الباجورية أمام مأخذ محطة طوخ دلكا المرشحة وهو إجراء احترازي، حسبما أفادت في بيانًا لها.

أوضحت في البيان أن الجهات المعنية “مديرية الصحة وشركة مياه الشرب ومديرية الري والوحدة المحلية”، قررت توقف العمل بالمحطة كإجراء إحترازي لحين إشعار أخر، وعليه تم تشغيل المحطات البديلة وفتح المحابس بين القوى ولا توجد مشكلة بالمياه المتاحة للمواطنيين من حيث الكوم والجودة.

وأضافت أن شركة المياه والصرف الصحي بالمنوفية لا تدخر جهدًا في توفير كوب مياه نظيف لكل مواطن.