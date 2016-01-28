في الجول يكشف - غموض موقف ثنائي الزمالك المعار للإسماعيلي من خوض مباراة الفريقين

شكوك بدأت تحوم داخل مدرجات الإسماعيلي حول تعمد غياب ثنائي الزمالك المعار للفريق أحمد سمير وإسلام جمال، الغياب قبل مباراة الفريقين المقبلة.

الزمالك والإسماعيلي يلتقيان يوم الأربعاء المقبل، ضمن مؤجلات الجولة السادسة من الدوري المصري.

وبسبب غياب الثنائي عن تدريبات الفريقين يومي الأربعاء والخميس، فشك البعض أن الأمر متعمدا من الثنائي للخروج من حسابات الجهاز الفني قبل مباراة الزمالك المقبلة.

وما زاد الشكوك حول الثنائي، هو أن الزمالك ممثلا في رئيسه مرتضى منصور، أبدى غضبه من قبل بسبب مشاركة لاعبيه المعارين أمام الفريق، ودفعه مشاركة إبراهيم صلاح مع سموحة في مباراة الزمالك السابقة، إلى تصريحه بأن اللاعب لن يعود للزمالك مجددا".

الثنائي ورغم غيابهما عن تدريبات الإسماعيلي أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس، إلا أنهم حضرا في التمرينات المسائية اليوم بشكل طبيعي ليكذبا الشكوك.

وسأل FilGoal.com نادي الإسماعيلي عن فرص مشاركاتهما في مباراة الزمالك، وعن ذلك رد فتحي بلبل المدير التنفيذي للنادي، بأن عقدي اللاعبان لا يحتويان على أي شروط لعدم مشاركاتهما أمام الزمالك، وعليه فإنهما متاحان بشكل طبيعي.

بلبل أكد أيضا أن اللاعبان ملتزمان تماما، وأنه لا يفكر بأنهما قد يفتعلا أي مشاكل من أجل الغياب عن تلك المباراة.