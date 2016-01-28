القبض على متهم بممارسة «السحر والشعوذة» بمنيا القمح في الشرقية

كتبت- شيماء حفظي

ألقت مباحث مركز منيا القمح بالشرقيةبرئاسة الرائد رائد ربيع ، القبض على ”صابر ح – 59 بالمعاش” مقيم بقرية الصنافين دائرة المركز وذلك لاتهامه بممارسة أعمال السحر والدجل والشعوذة.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم وبحوزته 2 واقي ذكري، و مطواه قرن غزال، 3 أقراص مخدرة ، و10 مظاريف مكتوب عليها ( نشوق الورد)، وورق مدون عليه كتابة وعبارات بحروف غير مفهومة.

وأفادت تحريات المباحث أن المتهم قام بممارسة أعمال الدجل والسحر والشعوذة والنصب والاحتيال على المواطنين، لإيهامهم بقدرته على حل الخلافات الاجتماعية والأسرية والزوجية مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها منهم.

وتم تحرير محضر رقم 4437 لسنة2016 وإحالته للنيابة العامة اوالتى قررت حبسه 4 أيام .