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ضبط تشكيل عصابى سرق 1000 بطة فى أسيوط

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ضبط تشكيل عصابى سرق 1000 بطة فى أسيوط ضبط تشكيل عصابى سرق 1000 بطة فى أسيوط
تمكنت وحدة مباحث مركز ديروط في أسيوط، من ضبط شخصين وبحوزتهما 616 " بطه" كونا تشكيلا عصابيا لسرقة مزارع البط.

وكان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة ديروط يفيد ورود بلاغ من " ر.ح. ز.ف " 28 سنة عامل مقيم منشاة ناصر و" أ. ل. ع. غ " 35 سنة عامل مقيم بذات الناحية أثناء تواجد الأول بمزرعة للبط بناحية منشأة ناصر دائرة المركز ملك الثانى اعتدى عليه مجهولون ملثمون وأحدثوا إصابته، وقاموا بسرقة "1000" بطة و"2" أسطوانة بوتاجاز و"شيكارة علف" من داخل المزرعة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق من البحث برئاسة المقدم محمود بدوى رئيس مباحث
>ديروط، وإجراء التحريات السرية والتى توصلت إلى أن مرتكبى الواقعة كل من
>" ت. س. ع " 20 سنة عاطل مقيم صنبو، و " إ. ج. ع " 19 سنة عامل مقيم
>منشأة ناصر، و" م. ع. ع " 21 سنة منشاة ناصر مركز ديروط .

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية، أسفرت عن ضبط المتهمين الأول والثانى وبحوزتهما "616" بطه.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بارتكابهما الواقعة بقصد السرقة، تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.

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مصر 365