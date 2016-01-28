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محافظ الغربية يطالب بدراسة تطوير مسجد الأحمدى بطنطا

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محافظ الغربية يطالب بدراسة تطوير مسجد الأحمدى بطنطا محافظ الغربية يطالب بدراسة تطوير مسجد الأحمدى بطنطا
أصدر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية توجيهاته لرئيس حى أول بالتنسيق مع كلية الهندسة لوضع دراسة لأعمال التطوير الخاصة بالمسجد الأحمدى بما يليق بمكانته الدينية والسياحية.

وأكد محافظ الغربية فى بيان اليوم، على سرعة تركيب كشافات جديدة ودهان السور الحديدى المحاط بالمسجد وجميع الأعمدة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها المحافظ بمدينة طنطا، حيث طالب بتوحيد لون واجهات العمارات الموجودة بميدان المسجد الأحمدى وتوحيد شكل الاعلانات الموجودة بأعلى المحلات.

وشدد المحافظ على النظافة العامة بالمنطقة حفاظا على الشكل الجمالى بالميدان، وتفقد شارع الفاتح والمعاهدة وابن الفارض ومصطفى كامل وشارع سعيد بمدينة طنطا، واطمئن على مستوى النظافة بالشوارع.

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