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عاجل شهود عيان يكشفون تفاصيل سقوط الطائرة الحربية المصرية بالإسماعلية وأسماء الشهداء

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عاجل شهود عيان يكشفون تفاصيل سقوط الطائرة الحربية المصرية بالإسماعلية وأسماء الشهداء عاجل شهود عيان يكشفون تفاصيل سقوط الطائرة الحربية المصرية بالإسماعلية وأسماء الشهداء

منذ ساعات قليلة أعلن المتحدث العسكري المصري العميد (محمد سمير) عن سقوط طائرة حربية مصرية من طراز (إف 16) أثناء قيامها بعملية تدريبة بالقرب من الإسماعلية، وقد أدى سقوط هذة الطائرة إلى استشهاد كل طاقمها وهم (الرائد محمد جمال عبد العزيز فرج من الدفعة 68، ونقيب طيار محمود محمد فؤاد مرسي، من الدفعة 74)، هذا وقد أعلن المتحدث العسكري أن سقوط الطائرة سببه عطل فني في أحد محركات الطائرة.

هذا وقد كشف شهود عيان يسكنون في مدينة (فايد) بالإسماعلية كانوا متواجدين بالقرب من موقع الحادث تفاصيل هذه الحادثة، حيث قالوا أنه في تمام الساعة التاسعة مساءا اشتعلت النيران في طائرة حربية كانت بالقرب من مطار فايد الحربي.

وقال هؤلاء الشهود ( أن الطيارين حاولوا إبعاد الطائرة بقدر الإمكان عن أماكن تواجد الأهالي، ولكن جناح الطائرة اصطدم في أحد المساكن العالية، وسقط الجناح على هذا المنزل وسقطت أيضا بعض الشظايا من هذة الطائرة على بعض المواطنين في الشارع، لكن لم يصب أحد من المواطنين بأي أذى).

وأكد هؤلاء الشهود أن الطائرة أكملت طريقها إلى المطار وسقطت في مكان بعيد عن المساكن بالقرب من مطار فايد الحربي، ورحم الله شهداء الأبرار.

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