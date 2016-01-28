الحكومة العراقية تدرس بيع قصور صدام حسين لسد عجز الموازنة

> تدرس الحكومة العراقية مقترحات لبيع 600 ألف عقار منها أكثر من ألف من قصور الرئيس العراقى الراحل صدام حسين، وذلك بهدف توفير إيرادات لسد عجز الموازنة ، خاصة فى ظل التدنى الكبير والمستمر فى أسعار النفط.

ونقلت صحيفة "المدى" اليوم الخميس عن نواب فى اللجنة المالية بالبرلمان أن الحكومة يمكنها الحصول على 150 مليار دولار من بيع هذه العقارات.

وقال النائب مسعود حيدر عضو اللجنة إن على الحكومة "وضع آليات للبيع بطريقة لا تسمح للأحزاب والشخصيات المتنفذة من الاستحواذ على تلك الأملاك بأثمان بخسة، وذلك من خلال حصر هذه الأملاك وتقييمها قبل بيعها فى مزادات علنية".

فيما قالت النائبة ماجدة التميمى عضو اللجنة إن الحكومة مطالبة "بإصدار قوائم بعدد العقارات وعن طبيعة الأشخاص الذين يشغلون بعضها بالإيجار".

وتوقع النائب حسام الغرابى عضو اللجنة أن "تحرك المبالغ المتحصلة من بيع ـملاك الدولة المصارف وتساعد على إخراج الأموال المكتنزة لدى المواطنين".

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