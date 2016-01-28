"القابضة لمياه الشرب" تنفذ 3 محطات سطحية بالخصوص للقضاء على انقطاع الخدمة

ردا على شكوى أهالى مدينة الخصوص والمتعلقة بانقطاع المياه لمدة أسبوع، أكدت الشركة القابضة، أن مدينة الخصوص يتم تغذيتها من شركة مياه القاهرة من خط الـ1000 مم، وكان مصدره من محطة مسطرد ، ولكن بعد تشغيل محطة المرج تم نقله من محطة مسطرد لمحطة المرج ، فأصبحت مدينة الخصوص في نهاية المصدر بدلا من بدايته ونتج عن ذلك ضعف المياه بالمدينة.

وأشارت الشركة القابضة فى بيان إلى أن مجلس الوزراء وافق على تنفيذ 3 محطات مياه سطحية بنظام الترشيح المباشر بمدينة الخصوص وهم :"محطة سندوة - محطة كفر حمزة - محطة بالخصوص " بتكلفة 30 مليون جنيه، ونسبة التنفيذ وصلت لـ85%.

وردا على شكوى أحد قراء "اليوم السابع" حول "سوء مواسير الصرف والمياه بمدينة الفردوس بمدينة 6 أكتوبر أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن تنفيذ هذه المشروعات من اختصاص جهاز مدينة 6 أكتوبر والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى ولا يخص شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة.

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