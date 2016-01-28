حظك اليوم برج السرطان الخميس 28 /1/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:>تبدأ العمل على مشروع جديد كان مؤجلاً منذ فترة طويلة، وهو ما يجعلك تشعر بالحماس وبأنك اقتربت خطوة جديدة نحو مستقبلك الناجح وتحقيق أحلامك المهنية. ولكن لا يجب أن تنسى فى خضم هذا الحماس أن تفكر بتريث وهدوء فى القرارات التى تتخذها والخطوات التى تقطعها، ولا تعتمد على الآخرين فى القيام بعملك ولا تخاف من اتخاذ موقف حاسم حين تشعر بأن الوقت حان لتفعل ذلك.

على الصعيد العاطفى:

>إنه لأمر جيد أن تتغاضى عن المعارك التافهة التى تعكر صفو علاقة الحب، ويكون صدرك أكثر اتساعًا للحبيب واستيعابًا له خاصة فى لحظات غضبه وحين يصدر عنه كلام أو سلوك يزعجك، لأنه على الرغم من كل شيء العلاقة بينك وبينه تتحسن كثيرًا خاصة أنه يتصرف ضمن الحدود المعقولة.

برج السرطان على الصعيد الصحي:

>حاول أن تستغل الطاقة الزائدة التى تستمتع بها هذه الأيام فى ممارسة الرياضة بانتظام كى تساعد صحتك التى كانت متدهورة فى الفترة الماضية وحاول أن تحسن روتين حياتك كى لا تتفاقم مشاكلك الصحية البسيطة.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>اليوم أنت ممتلئ بالرغبة فى لفت أنظار الآخرين وفعل أى شيء غريب وغير عادى، ولذا ستكون قادرًا على اتخاذ اجراءات قوية وحاسمة فى موضوعات كانت مؤجلة لوقت طويل.