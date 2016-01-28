برج الحوت حظك اليوم الخميس 2016/1/28

حظك اليوم لبرج الحوت :>على الصعيد المهني:>ما زال التراخى والتراجع عن أداء المهام الوظيفية يسيطر على أبناء هذا البرج، لكن لا داعى للخوف فبمجرد مرور هذا الشهر سيشهدون نهضة مرة أخرى فى مستوى حياتهم العملية، وسيجدون مستواهم فى حالة تحسن مثلما كان يحدث من قبل .

على الصعيد العاطفي:

>المثالية مازالت تحيط بأبناء هذا البرج على مستوى الحياة العملية ومازالوا ينعمون بعلاقة رومانسية ناجحة، وحتى غير المرتبطين منهم سيجدون شريك حياتهم وسيكون النجاح هو مستقبلهم فى هذه العلاقة، وعلى الرغم من بعض المشاكل التى ربما يتعرضون لها بسبب العصبية المفرطة التى يعانون منها إلا أنهم سيتخلصون من هذه المشاكل سريعا وستعود المثالية لتخيم فى حياتهم.

على الصعيد الصحي:

>مشاكل صحية صغيرة من الممكن أن تتصاعد وتكبر وتزيد عن حجمها الطبيعى بسبب بعض المشاكل العملية التى سيواجهوها والضغط النفسى الذى سوف يتعرضون له، لذلك يجب أن يكونوا أكثر حرصا على صحتهم .

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت :

>بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.