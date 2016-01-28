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وزير العدل:ملف حسين سالم ينتهى قريباً والتصالح سينعش الدولة بـ10مليار جنيه

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وزير العدل:ملف حسين سالم ينتهى قريباً والتصالح سينعش الدولة بـ10مليار جنيه وزير العدل:ملف حسين سالم ينتهى قريباً والتصالح سينعش الدولة بـ10مليار جنيه
قال المستشار أحمد الزند وزير العدل، إن "هناك 10 ملفات للتصالح فى أموال الكسب غير المشروع نعمل عليهم الآن كوننا نلمس فيهم الجدية من بينهم حسين سالم الذى سينتهى ملفه قريباً".

وأضاف "الزند" خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى" قائلاً:"عندنا 10 ملفات قدموا جوابات تصالح، وهم جادين فى التصالح، ومنهم من سوف ينتهى قريباً وحجم الأموال فيهم تزيد عن 10 مليار جنيه، ويوجد طلبات كثيرة أخرى، ولكن لم نلتمس فيهم الجدية، حسين سالم من القضايا التى سوف تنتهى قريباً".

ورداً على سؤال مقدم البرنامج عن حجم الأموال فى قضية رجل الأعمال الهارب حسين سالم، قال وزير العدل:" لا استطيع أن أقول كون هذا سراً .. لكن المبلغ يحقق إلى حد كبير جداً ما تستحقه والخزينة العامة، وأعتقد ان الاتفاق وصل إلى حد مرضى بل يكون جدى .. تحت العشرة مليار بشوية".

وفى سياق آخر، أكد "الزند" إنه لا يستطيع وزير العدل أن يصرف مبالغ مالية لأى قاضى لأن ذلك بيد مجلس القضاء الأعلى، لافتاً إلى أن ترديد البعض بأن هناك شئ أسمه "بدل شموخ" شئ لا يصدقه عقل، وتابع:" بعض السذج ذوى العاهات العقلية يصدقوا.. يعنى أيه بدل شموخ دى يعقلها عاقل".


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