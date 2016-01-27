لو مش عارف تسيطر على نفسك.. 7 نصائح لمقاومة الجوع فى فصل الشتاء

وفى السطور التالية يقدم أخصائى السمنة والنحافة، الدكتور خالد يوسف، عددا من النصائح المهمة، التى يمكنها أن تساعدك فى مواجه نوبات الجوع والسيطرة على شهيتك وهى:
- احرص على القسط الكافى من النوم يوميا، وبما لا يقل عن 7 إلى 8 ساعات، فحصول الجسم على حاجته من النوم يرفع وينظم عملية حرق الدهون.
>- تناول الطعام ببطء وامضغه جيدا.
>- لا تهمل حصولك على حصة من البروتين يوميا، فهو يستغرق وقتا أطول فى الهضم، ويمنح ساعات مضاعفة من الشبع.
>- احرص على تناول المشروبات منخفضة السعرات الحرارية، والتى تمنح دفئا مضاعفا للجسم، وتساعد على حرق السعرات الحرارية أيضا، وعلى رأسها القرفة والزنجبيل والليمون الدافء.
>- احرص على ممارسة النشاط البدنى، واشغل نفسك بالمهام العقلية فالفراغ والملل يدفعك لتناول الطعام دون حاجتك.
>- تناول وجبات صغيرة من الأطعمة الغنية بالألياف، ومنخفضة السعرات الحرارية مثل الذرة المشوية والفشار.
>- لا تهمل شرب الماء وتناول ما لا يقل عن 8 أكواب كبيرة يوميا.