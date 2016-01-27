حظك اليوم برج القوس الأحد 31 يناير 2016

توقعات جاكلين عقيقي



مهنياً: غيوم في الأفق تدفعك إلى إعادة النظر في بعض الأمور، لكنّ الطاقة التي تمتلكها تساعدك على تجاوز أي عقبة

عاطفياً: الاختيار بين المتعة والعمل ليس سهلاً على الدوام، وغير آمن كذلك

صحياً: حتى لو كنت تشعر بالحيوية انتبه إلى أنك قد تقع في اضطرابات صحية تضعف قواك



ابراج مكتوب



تشعر بالضيق اليوم والاكتئاب، وربما تشعر بالجنون إن لم تخرج للتنزه ولو لوقت قليل. عليك إنجاز مسؤولياتك اليوم فربما تكون هي العائق. ننصحك اليوم للخروج من هذه الحالة بالمشي السريع، وإرجاع بعض الكتب التي قرأتها للمكتبة. ربما يتسبب هذا في الشعور بالراحة حاليًا.

شبكةعيونالإخبارية

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