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حظك اليوم برج الميزان الأحد 31 يناير 2016

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حظك اليوم برج الميزان الأحد 31 يناير 2016 حظك اليوم برج الميزان الأحد 31 يناير 2016

توقعات جاكلين عقيقي

مهنياً: تتخلص من الأنانية التي يمكن أن تؤدّي إلى صدامات مع محيطك، وتستعيدك عافيتك وطباعك الهادئة، فتكون محط أنظار الجميع واهتمامهم

عاطفياً: حياتك العاطفية غنية سواء مع العائلة أو مع الأصدقاء ولا ترفض أي دعوة تتلقاها لتمضية أجمل الأوقات برفقة الحبيب

صحياً: ابتعد عن الأشخاص الذين يسببون لك المتاعب وركّز على الأحداث الجيدة


ابراج مكتوب
 

لا تتوتر اليوم فربما يكون من الصعب اليوم الاتصال الالكتروني. ربما تحدث بعض الأمور غير المرغوب فيها سواء في الاتصالات، أو البريد الالكتروني، وغير ذلك. إن أردت أن تتحدث إلى أحد اليوم ، فننصحك بزيارته شخصيًا.

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