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حظك اليوم برج الحمل الأحد 31 يناير 2016

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حظك اليوم برج الحمل الأحد 31 يناير 2016 حظك اليوم برج الحمل الأحد 31 يناير 2016

توقعات جاكلين عقيقي

مهنياً: يلقي هذا اليوم الضوء على شراكة لك مهنية، وقد يكون حاسماً، وتعبّر عن استيائك بانتفاضة ما على الأرجح

عاطفياً: القرارات العاطفية التي تتخذها حكيمة جداً، وتخطط جيداً وتنظم أمورك بشكل يتفق ومخططات الحبيب

صحياً: خذ قسطاً من الراحة والنوم فذلك ضروري لاستعادة نشاطك وحيويتك وامض مع العائلة المزيد من الوقت


ابراج مكتوب
 

إذا كنت تخطط لأمر ما، فينصحك علماء الفلك اليوم بتأجيله إن استطعت فالوقت غير مناسب. عليك اليوم توخي الحذر إن كنت تستعد للسفر، فربما تتأخر، تفقد متاعك، أو ربما يكون الطقس سيئا. عليك اليوم الانتظار وتجنب التسرع.

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