حصرياً التفاصيل الكاملة لحقيقة حجر ابنة ماجدة الصباحي عليها

انتشرت أمس على نطاق واسع أخبار تؤكد أنّ الممثلة غادة نافع، ابنة الفنانة القديرة ماجدة الصباحي، أقامت قضية حجر على والدتها بسبب عدم قدرتها على التحكّم في ممتلكاتها، بعد إصابتها بالألزهايمر.

الخبر نفته لـ"سيدتي نت" غادة نافع، وشرحت تفاصيل ما حدث قائلة إن هذا الكلام عار من الصحة، وإن من ينشره هدفه التطاول على القامات الفنية الكبيرة، وماجدة واحدة منها.

وأضافت أنها ليست بحاجة لأن تقيم مثل هذه القضية للحصول على أموال وممتلكات وما شابه ذلك، لأنّ كلّ شيء مكتوب باسمها منذ أن كانت صغيرة. وتساءلت غادة: "لماذا إذن أقيم قضية حجر؟!".

وأكملت قائلة إنّ والدتها تعرّضت لنصب من شخص خدعها للتوقيع على بعض الأوراق، ثمّ اتّضح في ما بعد أن هذا النصّاب استخدم في الكتابة "الحبر السري"، وهو حبر تتمّ الكتابة به، وسرعان ما يختفي.

وأشارت غادة إلى أن الطب الشرعي استطاع أن يكتشف أن توقيع والدتها جاء بشأن كلام كُتب بالحبر السريّ، وأحيل تقرير الطب الشرعي إلى النيابة، حيث سيتمّ الحكم في يوم 12 فبراير المقبل.

وأنهت غادة كلامها قائلة إنها حصلت على توكيل عام بالتصرّف من والدتها حتى تستطيع حمايتها، لأنها أصبحت كبيرة في السنّ، ولم تعد قادرة على الذهاب إلى المحاكم والجلسات والنيابة.

وكانت الفنانة ماجدة الصباحي قد سبق لها أن تقدّمت ببلاغ، قالت فيه إنها ارتبطت مع المدعو أحمد شحاتة بعقد إيجار لأحد محالّها التجارية مقابل أجر شهري، إلا أنه تعرّض لأزمات مالية متتالية، واقترض منها مبالغ على فترات، ثم حرّر بها شيكات قد تصل إلى ما يقرب من 20 مليون جنيه مصري، تستحق التحصيل في تواريخ محددة.

وقدمت الفنانة في بلاغ للنيابة العامة، حمل رقم (3508 لسنة 2015 جنح أكتوبر اسم أول)، بأحد هذه الشيكات، عندما لم تستطع تحصيله بسبب رفض المتهم، ثمّ فؤجئت بأنه تقدّم ببلاغ ضدها، وأرفق به إقراراً ينسب فيه إليها توقيعاً بأنها حصّلت القيمة المالية لكامل الشيكات نقداً، علماً بأنها لا تعلم عن هذا الإقرار شيئاً.