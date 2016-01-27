أمير قطر: تقلبات أسعار الطاقة أمر طبيعى ولا مجال للهلع

قال أمير قطر اليوم الأربعاء إن تذبذب أسعار الطاقة أمر طبيعى وإنه لن يؤثر على معيشة المواطنين.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثانى قوله "تقلب الأسعار أمر طبيعى وسنة من سنن الحياة ... ولا مجال للخوف أو الهلع."

كان الأمير يتحدث اثناءل اجتماع لمجلس الوزراء بعد تعديل وزارى أعلن اليوم.

وقال للوزراء "مسؤوليتكم فى ظل إنخفاض أسعار النفط أكبر ولكن خدمة المواطنين وطريقة عيشهم يجب ألا تتأثر بهذه الأوضاع.

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