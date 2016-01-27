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تموين الإسكندرية يضبط 215 كيلو من أسماك البقرة السامة

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تموين الإسكندرية يضبط 215 كيلو من أسماك البقرة السامة تموين الإسكندرية يضبط 215 كيلو من أسماك البقرة السامة
قام ضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية، بحملة تموينية مكبرة بدوائر أقسام المدينة، لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية.

وتم التأكد من توافر السلع الغذائية المعروضة بالفروع والأسواق، والتأكد من صلاحيتها وبيعها بالسعر الرسمى، وقامت شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية بالاستمرار فى طرح وجبات الأسرة بسعر 30 جنيهًا للوجبة، بالإضافة إلى قيام الشركة بإقامة منفذ بمنطقة الزوايدة دائرة قسم أول المنتزه، حيث قامت بطرح كمية قدرها 2 طن من أوراك الدجاج بسعر 9.50 جنيه للكيلو، والتى لاقت إقبالًا واستحسانًا من جمهور المستهلكين.

كما تم الإشراف والمرور على منافذ أمان للسلع الغذائية التابعة لوزارة الداخلية بمدينة الإسكندرية، وقد لاقت استحسان وإقبال من جمهور المستهلكين بنوعية السلع المعروضة وأسعارها، والمرور على الأسواق بدائرة المدينة ومحلات بيع الأغذية والتأكد من صلاحية المعروض منها وتوافر كل السلع بها والخضروات والفاكهة.

وتم ضبط كل من " محمد. م"- 35 سنة بائع لحيازته وعرضه للبيع عدد "215" كجم من أسماك البقرة السامة المحظور صيدها وتداولها بالأسواق لاحتوائها على كمية من السموم الضارة، و"بشير. ا "- 45 سنة سائق لقيامه بتجميع "1000" لتر سولار مدعم قام بالحصول عليها بدون ثمة مستندات بالتواطؤ مع "إبراهيم.ع" - 40 سنة المدير المسئول عن محطة وقود التعاون بدائرة قسم أول العامرية.

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مصر 365

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