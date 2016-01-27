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محافظ الفيوم: 73 ألف جنيه لتعلية مطابق الصرف الصحى واستكمال كوبرى بقرية الحجر

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محافظ الفيوم: 73 ألف جنيه لتعلية مطابق الصرف الصحى واستكمال كوبرى بقرية الحجر محافظ الفيوم: 73 ألف جنيه لتعلية مطابق الصرف الصحى واستكمال كوبرى بقرية الحجر
وافق المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم على تدبير مبلغ 73,600 ألف جنيه منها 11,100 ألف جنيه أعمال تعلية 37 مطبق حجم 60 سم صرف صحى بالطريق العمومى الجارى رصفه بقرية الغرق قبلى، و62,500 ألف جنيه لاستكمال إنشاء كوبرى على بحر المعربين بقرية الحجر مركز أطسا.

كما وافق محافظ الفيوم على تدبير مبلغ 20 ألف جنيه لاستكمال أعمال إنشاء حائط مصرف الشيخ فضل بمركز الفيوم والذى يتكلف 120 ألف جنية لمسافة 15 مترا والتى كانت تشكل خطورة على السيارات والمارة من المواطنين، وأكد محافظ الفيوم أن المحافظة لا تدخر جهدا فى العمل من أجل تقديم خدمات جيدة للمواطنين.
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