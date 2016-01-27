بالصور.. محافظ قنا يفتتح وحدة الشويخات الاجتماعية

افتتح اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، وحدة الشويخات الاجتماعية، بحضور حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وعدد أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية والأمنية وسط مجموعة كبيرة من أهالى القرية.

وأكد محافظ قنا أن الوحدة مبنية بالجهود الذاتية وتقع على مساحة 83 مترا، بتكلفة إجمالية حوالى 120 ألف جنيه وتخدم أهالى القرية البالغ عددم 15 ألف نسمة، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا افتتاح وحدة الطويرات الاجتماعية المبنية بالجهود الذاتية ليصل عدد وحدات التضامن الاجتماعى إلى 116 وحدة على مستوى المحافظة.

ووجه "الهجان" الشكر لأهالى القرية على جهدهم المبذولة فى إنشاء الوحدة الاجتماعية التى ستخفف من الأعباء عن كاهل المواطنين والأهالى، مثنيا على الدور المهم الذى يقوم به الأهالى ومؤسسات المجتمع المدنى فى مؤازرة المؤسسات الحكومية.

وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى إلى أن الوحدة بدأت فى تقديم مساعدات تضامنية لـ188أسرة بالقرية التى تكفل للأسر المحتاجة معاشاً شهرياً يساعدها فى تلبية احتياجاتها الأساسية، كما ستقدم الوحدة لأهالى القرية جميع خدمات التضامن الاجتماعى وبرنامج تكافل وكرامة ومشروعات الأسر المنتجة ومبادرات المرأة وغيرها من الخدمات.



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