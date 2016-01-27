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تحليل في الجول – حسين زكي: توزيع الحمل ضروري.. والأحمر دوره قادم

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تحليل في الجول – حسين زكي: توزيع الحمل ضروري.. والأحمر دوره قادم تحليل في الجول – حسين زكي: توزيع الحمل ضروري.. والأحمر دوره قادم

يرى كونكورد كرة اليد المصرية حسين زكي أن توزيع الحمل البدني على اللاعبين في المرحلة المقبلة من كأس أمم إفريقيا ضروري، وذلك قبل أن يواجه فراعنة اليد منتخب الكونجو في دور الثمانية للبطولة مساء اليوم الأحد.

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وقبل اللقاء، كان لـFilGoal.com حوارا مع حسين زكي حلل فيه مشوار في الدور الأول والمطلوب منه في الأدوار المقبلة.

توزيع الحمل

"مباريات الدور الأول كانت جميعا سهلة باستثناء الجزائر، والأدوار المقبلة خروج مغلوب، من المهم أن يتم توزيع الحمل على اللاعبين جميعا في المباريات المقبلة خصوصا أن الفريق مطالب بالفوز ولا شيء غيره".

"رأينا كيف صعبت أنجولا الأمور على تونس في مباراتهما أمس الثلاثاء (تعرف على تفاصيلها)، هذا ما لا يجب أن يحدث لمنتخبنا".

"المدرب مروان رجب عليه اختيار الطريقة التي يراها الأكثر مناسبة للمباريات المقبلة، هو أدرى بلاعبيه والمنافسين".

الثلاثي الأقوى

"الأداء الأفضل في المنتخب في البطولة أتى من ثلاثي هو كريم هنداوي ومحمد إبراهيم وأحمد الأحمر بالتأكيد".

"كريم قدم أداءا رائعا وبالتحديد في لقاء الجزائر"

"أما محمد إبراهيم فيقدم أداءا أكثر من رائع في الدفاع، وهو عنصر خبرة في المنتخب".

"وبالنسبة لأحمد الأحمر، فدوره الأهم سيكون في المباريات القادمة التي تتسم بإنها مباريات كبرى".

التهديد

"الخوف يأتي من الفرق التي لا تتوقع أن ترهقك.. مثل أنجولا".

"المنتخب الأنجولي يتطور بشكل كبير ولديهم مدرب جيد (اقرأ حواره مع FilGoal.com)، وهم منافس محتمل في نصف النهائي".

"كما قلت من قبل، منتخب تونس فاز على أنجولا فقط بالخبرة والمنتخب الأنجولي أرهق تونس بشكل كبير".

"لابد أن نضع ذلك في الحسبان عند مواجهتهم".

"وفي النهاية، أود أن أوضح أن عدم انضمامي للمنتخب قرار فني من المدرب مروان رجب والفنيين في اتحاد كرة اليد، وأريد أن لا يتحدث الناس في الأمر أكثر من ذلك".

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