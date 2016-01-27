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دفاع الإخوان: السجن 3 سنوات لـ"محمد وهدان" عضو مكتب الإرشاد

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دفاع الإخوان: السجن 3 سنوات لـ"محمد وهدان" عضو مكتب الإرشاد دفاع الإخوان: السجن 3 سنوات لـ"محمد وهدان" عضو مكتب الإرشاد
أكد دفاع الإخوان فى قضية التظاهر أن محكمة الجنايات العسكرية، المنعقدة بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء، قضت بمعاقبة القيادى الإخوانى "محمد طه وهدان"، عضو مكتب الإرشاد، وآخرين بأحكام متفاوتة بالسجن فى القضية رقم 369 لسنة 2014 جنايات عسكرية.

والمتهمون هم: "محمد طه وهدان" حيث قضت بسجنه 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، و"عبد الله طه وهدان" بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، "على عبد الله "بالسجن 3 سنوات و50 ألف جنيه، و"عمرو مصطفى فتحى" و"معاذ محمد فتحى" بالسجن سنتين و50 ألف غرامة لكل منهما، و"كريم عبد السميع أحمد" بالسجن 3 سنوات و50 ألف جنيها غرامه .

كما حكمت على 4 فتيات بالغرامة 50 ألف جنيه لكل منهن وهن "سارة صابر"، و "إسراء عبدالهادى"، و"سارة عبد المنعم"، و"منة الله أحمد" ووجهت له تهم الانضمام لجماعة إرهابية، واستعراض القوة، والتظاهر المخالف للقانون.
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