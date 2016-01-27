أخبار عاجلة

بالصور - وصول جثامين شهداء تفجير طنطا لكنيسة مارجرجس والأمن يمنع المئات من حضور مراسم الجنازة -
مساء dmc - الرئيس الأمريكي يؤكد دعم مصر ضد الإرهاب في اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي -
مساء الأنوار: المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة العربية للأندية -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على واقعة تعدي عمرو مرعي وصلاح سليمان على مراسل اليوم السابع وإيقافهم -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. توقع تشكيل نادي الزمالك أمام إنبي في أول مباراة مع إيناسيو -
نشرة مصراوي: فاجعة تفجيرات كنيستي الإسكندرية وطنطا.. وفرض الطواريء في البلاد -
محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني الميداني يزوران الكنيسة الكاثوليكية -
انتشار عناصر من الشرطة السرية بمحيط كنائس قنا -
العرب اليوم: تفجير كنيستين في مصر واشتباكات في جنوب لبنان -
تركيا تدين التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مصرع 5 مهاجرين سوريين بعد غرق قاربهم غربى تركيا

Google+ Print
مصرع 5 مهاجرين سوريين بعد غرق قاربهم غربى تركيا مصرع 5 مهاجرين سوريين بعد غرق قاربهم غربى تركيا

>لقى 5 أشخاص بينهم 3 أطفال حتفهم جراء غرق قارب محمل بالمهاجرين السوريين قبالة سواحل بلدة "ديديم" التابعة لمحافظة "آيدن" غربى تركيا، وذلك أثناء محاولتهم التوجه إلى إحدى الجزر اليونانية ومنها إلى أوروبا.

وذكرت محطة "خبر تورك"، اليوم الأربعاء، أن فرق خفر السواحل التركية تمكنت من إنقاذ 21 شخصا، ولا تزال أعمال الإنقاذ مستمرة من أجل العثور على 16 آخرين مفقودين فى مياه بحر "إيجة".
>وأضافت المحطة أن قوات خفر السواحل تلقت بلاغا من الصيادين الذين لاحظوا وجود أجسام تطفو على سطح البحر، فبدأت فى أعمالها على الفور فى محاولة لإنقاذ اللاجئين، وأغلبهم من النساء والأطفال.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017