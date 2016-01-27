مصرع 5 مهاجرين سوريين بعد غرق قاربهم غربى تركيا

>لقى 5 أشخاص بينهم 3 أطفال حتفهم جراء غرق قارب محمل بالمهاجرين السوريين قبالة سواحل بلدة "ديديم" التابعة لمحافظة "آيدن" غربى تركيا، وذلك أثناء محاولتهم التوجه إلى إحدى الجزر اليونانية ومنها إلى أوروبا.

وذكرت محطة "خبر تورك"، اليوم الأربعاء، أن فرق خفر السواحل التركية تمكنت من إنقاذ 21 شخصا، ولا تزال أعمال الإنقاذ مستمرة من أجل العثور على 16 آخرين مفقودين فى مياه بحر "إيجة".

>وأضافت المحطة الإخبارية أن قوات خفر السواحل تلقت بلاغا من الصيادين الذين لاحظوا وجود أجسام تطفو على سطح البحر، فبدأت فى أعمالها على الفور فى محاولة لإنقاذ اللاجئين، وأغلبهم من النساء والأطفال.

>