عضو الإسماعيلي: نعتذر للمحلة.. ونعاني بسبب ما قام به ميدو

اعتذر حسين أبو السعود عضو مجلس إدارة الإسماعيلي لمسؤولي غزل المحلة بعد تعيين خالد القماش مدير فنيا للدراويش بعد قيادته لفريق الفلاحين منذ أيام.

وأقال الإسماعيلي مدربه التونسي نصر الدين النابي وعين بدلا منه لاعبه السابق خالد القماش الذي قاد المحلة في آخر لقاء بالدوري المصري الممتاز أمام اتحاد الشرطة (0-0).

وقاد أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك الحالي الفريق في بداية الموسم قبل أن يرحل بسبب مشكلة بينه وبين القائد حسني عبد ربه الذي أصر الأول على رحيله كي يبقى مع النادي.

وقال أبو السعود لقناة سي.بي.سي:"أخطأنا بالتعاقد مع مدربين من خارج النادي، فلن تجد فيهم الحرص على الإسماعيلي مثل أبنائه".

وأضاف "إذا كان عبد ربه قد أخطأ فلا يجوز لميدو أن يتركنا هكذا فجأة، لقد أضرنا كثيرا".

وتابع "لو كان يريد عقابا لعبد ربه لفعلنا لكن رحيله بشكل مفاجيء جعل الإسماعيلي في ورطة".

وواصل "لا يمكننا التخلي عن عبد ربه كما طلب ميدو لأنه قيمة كبيرة في الإسماعيلي".

وأتم "نتمنى التوفيق لخالد القماش في مهمته مع الفريق ونتأسف للمحلة أننا جئنا به بعدما تعاقدوا معه".