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"أوقاف سوهاج ": ندب 4 من الأئمة للعمل بالتفتيش لمدة 6 أشهر

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"أوقاف سوهاج ": ندب 4 من الأئمة للعمل بالتفتيش لمدة 6 أشهر "أوقاف سوهاج ": ندب 4 من الأئمة للعمل بالتفتيش لمدة 6 أشهر
قال الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج أنه تم ندب 4 من الأئمة للعمل بالتفتيش لمدة 6 أشهر بناء على القرار الوزارى رقم 5940 ، وقد تم توزيع المفتشين الجدد على بعض الإدارات .

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع "، أنه سيتم إعداد تقرير بمدى كفاءة وصلاحية الأئمة لعرضه على قطاع الشئون الدينية بالوزارة بعد نهاية فترة الندب.

وأضاف الشيخ عبد الرحمن اللاوى مدير المساجد بأوقاف سوهاج أن المفتشين المنتدبين هم الشيخ أحمد عطية السيد أبو عليوة و الشيخ أشرف محمد عبد العال إبراهيم والشيخ محمد علي محمد و الشيخ منتصر عبده على.

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