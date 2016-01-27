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النيابة تستعجل التحريات حول العثور على بقال مقتولا بطلق نارى بكرداسة

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النيابة تستعجل التحريات حول العثور على بقال مقتولا بطلق نارى بكرداسة النيابة تستعجل التحريات حول العثور على بقال مقتولا بطلق نارى بكرداسة
استعجلت نيابة كرداسة برئاسة المستشار خالد عارف رئيس النيابة، تحريات الأجهزة الأمنية حول العثور على جثة "محمد. ع" 27 سنة بقال والذى لقى مصرعه، بعدما أصيب بطلق نارى أطلقه مجهول أعلى الطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة كرداسة.

وكانت النيابة قد أمرت فى وقت سابق بدفن وتشريح جثة المجنى عليه وطلبت التقرير الطبى، واستمعت إلى "منى" ربة منزل وزوجة المجنى عليه والذى اكدت فى التحقيقات، إن زوجها غادر المنزل قبل الواقعة بأيام قليلة بعد أن اخبرها بذهابه لشراء احتياجات المنزل ولم يعد وظلت تبحث عنه عند أقاربه ولكن دون جدوى حتى علمت بالعثور على جثته.

كان بلاغا قد ورد لمباحث قسم شرطة كرداسة يفيد بالعثور على جثة شاب فى العقد الثانى من العمر، بالطريق الأبيض بكرداسة، مصاب بطلق نارى بالظهر، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

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مصر 365