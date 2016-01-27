مصدر بالسياحة: إشغالات الفنادق فى شرم الشيخ 11% لانحسار الحركة الوافدة

أكد مصدر بغرفة المنشآت الفندقية، بجنوب سيناء، أن نسب إشغالات الفنادق والقرى السياحية بشرم الشيخ، تتراوح ما بين 10 : 11 % ، لانحسار الحركة السياحية الوافدة لها.

وقال المصدر، فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع" ، إن السياح المتواجدين حاليا لقضاء عطلاتهم معظمهم إيطاليين وأوكرانيين، متوقعا أن تشهد الفنادق تحسنا طفيفا فى الحركة السياحية خلال فترة إجازات نصف العام الدراسى، لافتا أن حجوزات المصريين بدأت ترتفع تدريجيا خلال تلك الفترة.

- وزير السياحة يوافق على قائمة أسعار للعروض الترويجية لجذب العرب