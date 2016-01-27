تجديد حبس ربة منزل تقتل مولودتها خنقا لإنجابها بعد 4 أشهر من زواجها بالجيزة

جددت محكمة جنوب الجيزة حبس ربة منزل خنقت مولودتها بعد ساعة من وضعها داخل المستشفى لانجابها بعد 4 اشهر فقط من زواجها، حيث أنها أقامت علاقة غير شرعية مع زوجها قبل اتمام زواجهما فقررت قتل طفلتها لعدم كشف أمرها 15 يوم على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد وطلبت تحريات الاجهزة الأمنية حول الواقعة وامرت بندب الطب الشرعى لتشريح جثة الطفلة لبيان أسباب الوفاة.

كشفت التحقيقات التى اجراها شريف صديق وكيل نيابة حوادث جنوب الجيزة عن قيام سيدة تدعى "أسماء" 20 عاما بقتل مولودتها بخنقها للخلاص منها، لعدم إفتضاح أمرها بحملها سفاحا من زوجها الحالى .

>أضافت التحقيقات وأقوال زوجها أمام المستشار أحمد ناجى رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة، أنه كان على علاقة غير شرعية بوالدة الطفلة قبل زواجهما وبعد زواجها بـ 4 أشهر وضعت جنينها فخافت من إفتضاح أمرها أمام أهلها، ومعرفتهم بالعلاقة الآثمة بينهما قبل زواجهما فقررت التخلص منه، وفكرت فى خنقه وفور وضعها الطفلة طلبت من الممرضات احضارها لرؤيتها واطبقت يديها على رقبتهت حتى لفظت انفاسها الاخيرة .

أنكرت المتهمة ما نسب اليها من إتهامات بقتل مولودتها، وأقرت أنها تعانى من مس الجن، يجعلها غير مدركة بأفعالها وتصرفاتها .

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