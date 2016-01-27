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مجهولين يطلقون أعيرة نارية على كمين 109 بطريق "السويس-القاهرة" الصحراوى

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مجهولين يطلقون أعيرة نارية على كمين 109 بطريق "السويس-القاهرة" الصحراوى مجهولين يطلقون أعيرة نارية على كمين 109 بطريق "السويس-القاهرة" الصحراوى
أطلق مجهولون، منذ قليل، أعيرة نارية على القوات المتواجدة بكمين 109 بطريق "السويس – القاهرة"، ولم يسفر الإعتداء الإرهابى عن أى خسائر بشرية أو إصابات فى صفوف القوات.

وكانت قوات الشرطة المكلفة بتأمين مدخل السويس، تواصل عملها بشكل طبيعى مع فحص السيارات المشتبه بها بكمين 109، وأثناء ذلك أطلق مجهولون أعيرة من بنادق آلية على القوة، أثناء تواجدهم بسيارة ملاكى ناحية المنطقة الجبلية شرق الكمين.

وعلى الفور بادلتهم القوات الأعيرة النارية بكثافة، وأجبرتهم على الفرار والإختباء فى المناطق الجبلية.

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