اختيار قرية "دقرن" بكفر الزيات ضمن القرى الأكثر فقرا بالغربية لتطويرها من المنحة الدولية

أكد النائب صلاح الحصاوى بدائرة كفر الزيات بمحافظة الغربية، أنه تم اختيار قرية "دقرن" التابعة لمركز كفر الزيات والتى تقع على أطراف المركز ضمن برنامج المنحة الدولية لتطوير القرى الأكثر فقرا.

وأضاف النائب لـ"اليوم السابع" أنه تم اختيار القرية وقرى أخرى بمراكز المحافظة لتطويرها وإضافة خدمات بها، مؤكدا أن تلك القرية من القرى المحرومة من الخدمات والمرافق وتقع على أطراف المركز.

يذكر أن قرية "دقرن" تعد من أفقر قرى مركز كفر الزيات ومحرومة من الخدمات والمرافق ونقص فى الامكانيات ولاتجد اهتماما من المسئولين بالمركز أو المحافظة.