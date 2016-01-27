أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إعلام دمياط ينظم ندوة بعنوان الإقرارات الضريبية – أول فبراير القادم

Google+ Print
إعلام دمياط ينظم ندوة بعنوان الإقرارات الضريبية – أول فبراير القادم إعلام دمياط ينظم ندوة بعنوان الإقرارات الضريبية – أول فبراير القادم
ينظم مركز النيل للإعلام بدمياط برئاسة عزة الهوارى بالتنسيق مع الإدارة المركزية للعلاقات العامة والإعلام (مصلحة الضرائب المصرية - مصلحة الضرائب على المبيعات)، وبالتعاون مع الغرفة التجارية الندوة الموسعة بعنوان الإقرارات الضريبية وتعديل أحكام بعض قوانين ضريبة المبيعات للوصول لضريبة القيمة المضافة، وذلك يوم الاثنين 1 فبراير القادم بقاعة المؤتمرات بالغرفة التجارية بمشاركة مأمورى الضرائب العامة وضريبة المبيعات ورجال الأعمال والتجار وأصحاب المحلات ورؤساء وأعضاء الشعب التجارية ومنظمات المجتمع المدنى.

ويشارك بالندوة كلا من صلاح يوسف رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية، وسعيد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للفحص الضريبى، ومحمد محمود متولى المشرف على المكتب الفنى لرئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية، ورجب محروس مدير عام المكتب الفنى لقطاع البحوث والاتفاقيات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365