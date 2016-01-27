إعلام دمياط ينظم ندوة بعنوان الإقرارات الضريبية – أول فبراير القادم

ينظم مركز النيل للإعلام بدمياط برئاسة عزة الهوارى بالتنسيق مع الإدارة المركزية للعلاقات العامة والإعلام (مصلحة الضرائب المصرية - مصلحة الضرائب على المبيعات)، وبالتعاون مع الغرفة التجارية الندوة الموسعة بعنوان الإقرارات الضريبية وتعديل أحكام بعض قوانين ضريبة المبيعات للوصول لضريبة القيمة المضافة، وذلك يوم الاثنين 1 فبراير القادم بقاعة المؤتمرات بالغرفة التجارية بمشاركة مأمورى الضرائب العامة وضريبة المبيعات ورجال الأعمال والتجار وأصحاب المحلات ورؤساء وأعضاء الشعب التجارية ومنظمات المجتمع المدنى.

ويشارك بالندوة كلا من صلاح يوسف رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية، وسعيد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للفحص الضريبى، ومحمد محمود متولى المشرف على المكتب الفنى لرئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية، ورجب محروس مدير عام المكتب الفنى لقطاع البحوث والاتفاقيات.