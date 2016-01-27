بالصور.. وفد من التربية والتعليم يزور مصالح شرطية تقدم خدمات للجمهور بسوهاج

قام وفد من مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، يضم مدرسين وقيادات تعليمية وطلبة من مختلف مراحل التعليم الأساسى والثانوية بعمل جولة على الإدارات الشرطية التى لها تعامل مع الجمهور مثل إدارة المرور ومصلحة الجوازات والهجرة ومصلحة الأحوال المدنية والتقطوا صورًا تذكارية مع الضباط وأفراد الشرطة بمناسبة عيد الشرطة.

وذكر الرائد عمرو الضبع، رئيس وحدة تراخيص مرور سوهاج، أن هذه الزيارة كان لها أثر شديد الإيجابية فى نفس الضباط والأفراد وأكدت الترابط بين الشعب والشرطة المصرية فى مواجهة أى تحديات.



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