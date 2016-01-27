عاصى الحلانى يحيى حفلا غنائيا بشرم الشيخ لدعم السياحة

يحيى الفنان اللبنانى عاصى الحلانى حفلا كبيرا بأحد الفنادق المشهورة بشرم الشيخ يوم الجمعة القادم برعاية محافظ جنوب سيناء، وصندوق تحيا مصرإعلان - Ads إعلان - Ads
يحيي الحفل النجم اللبناني عاصي الحلاني، ونجوم The Voice أحمد ناصر ، رحاب صالح حفلا غنائيا في أحد الفنادق الكبرى بشرم الشيخ
يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 29 يناير ، وذلك لدعم وتنشيط السياحة في مدينة شرم الشيخ، وزيادة الحركة الوافدة إلى البلاد ، ولتحسين الصورة الذهنية للسوق ، لمختلف المقاصد السياحية المصرية.حيث سيقدم عاصي خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه