ضبط 10 الآف لعبة نارية داخل مخزن بالسويس

تمكن ضباط المباحث الجنائية بالسويس، مساء أمس الثلاثاء، من ضبط مخزن للألعاب النارية به 10 الأف قطعة من الألعاب النارية بمنطقة تل القلزم بحى الأربعين بالسويس، وتم القبض على المتهم مالك المخزن.إعلان - Ads إعلان - Ads
وكان اللواء مجدى عبد العال مدير أمن السويس قد تلقى إخطاراً من المباحث الجنائية بورود معلومات عن قيام شخص يدعى "ن . أ " يقوم بتخزين كميات كبيرة من الألعاب النارية داخل مخزن بمكتبة لبيع الأدوات المدرسية.
وعلى الفور تم خروج حملة أمنية ومداهمة المخزن داخل المكتبة، وعثر بداخلها على 10 آلاف قطعة من الألعاب النارية المختلفة، ومنها كميات كبيرة من الألعاب النارية شديدة الخطورة، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهم، وجارى تحرير محضر بالواقعة.
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