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محافظ أسوان يطالب بحصر التعديات والإشغالات بجميع أنحاء المحافظة

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محافظ أسوان يطالب بحصر التعديات والإشغالات بجميع أنحاء المحافظة محافظ أسوان يطالب بحصر التعديات والإشغالات بجميع أنحاء المحافظة
طالب محافظ أسوان مجدى حجازى بسرعة حصر جميع التعديات والإشغالات والتنسيق بين الأمن ورؤساء المدن للبدء فى تنظيم حملات إزالة وتوجيه ضربات للمتعدين على أملاك الدولة والطرق والمنشآت العامة.

وجاء ذلك خلال اجتماع محافظ أسوان مجدى حجازى بالقيادات التنفيذية بالمحافظة، كما قرر محافظ أسوان خلال الإجتماع تشكيل لجنة من جميع المختصين فى المحليات والقيادات لدراسة جدوى أو عدم جدوى إنشاء كوبرى أبو سلاسل على ترعة كاسل بمركز كوم أمبو، والذى شهد تعثر فى تنفيذه من قبل الرى، على الرغم من توفير اعتماد مليون جنيه.

وفى نفس السياق، وجه مجدى حجازى بتشكيل لجنة من مسئولى الصندوق الإجتماعى والهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ورؤساء المدن لمراجعة الموقف التنفيذى لكافة المشروعات التى قام الصندوق الإجتماعى بتنفيذها، وإعداد تقرير بالإجراءات المطلوبة لاستكمالها لتحقيق المردود الخدمى منها.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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