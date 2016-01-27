طلاب هندسة قناة السويس يدشنون مشروعات للطاقة المتجددة

أعلن الدكتور إبراهيم القرش عميد كلية الهندسة بجامعة قناة السويس، أن قسم الميكانيكا بكلية الهندسة يقوم حاليا بإعداد مجموعة من مشاريع الطاقة المتجددة مثل استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح فى بعض المشرعات والاختراعات التى تخدم المجتمع، وذلك فى إطار حرص إدارة جامعة قناة السويس على النهوض بالعملية التعليمية ومواكبتها لمعالجة أهم القضايا والمشكلات المجتمعية، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة القناة وإشراف الدكتور محمد خيرت رئيس قسم الميكانيكا بكلية الهندسة.

وأشار الدكتور القرش، فى تصريحات صحفية، إلى أن الطلاب يقومون حاليا تحت إشراف أساتذة الكلية بالإعداد والتجهيز للعديد من مشاريع الطاقة المتجددة ومن أهم هذه المشاريع تحليه المياه باستخدام الطاقة الشمسية الذى يسفر عنه إنتاج مياه عذبه نتيجة لتحليه المياه عن طريق استخدام الطاقة الشمسية ويشرف عليه الدكتور تامر منصور

بالإضافة إلى مشروع إنتاج الكهرباء عن طريق طاقة الرياح من خلال استخدام طاقة الرياح ويشرف عليه الدكتور محمد لطفي