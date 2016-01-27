نائب البلينا يقدم طلب لوزير الداخلية لانشاء مكتب سجل مدنى ووحدة تصاريح عمل بالمركز

قال رأفت أبو الخير النائب البرلمانى عن دائرة مركز البلينا أنه تقدم بطلب الى وزير الداخلية لانشاء مكتب سجل مدنى " مميكن" بقرية برديس وكذلك ووحدة تصاريح عمل بمركز البلينا لخدمة المواطنين .

وأضاف النائب البرلمانى فى تصريح خاص ، أن السجل المدنى بقرية برديس سوف يخدم 100 ألف من السكان بالاضافة الى القرى المجاورة لقرية برديس وكذلك انشاء وحدة تصاريح العمل فى مركز البلينا والذى سيخدم العديد من المواطنين خاصة وان مركز البلينا من أكثر المراكز التى تستخرج تصاريح العمل نظرا لوجود العديد من المواطنين خارج البلاد مؤكدا على افتتاح السجل المدنى ومكتب تصاريح العمل خلال عام 2016 .