ننشر أول صور لمصاب انفجار شقة منوف

قالت الدكتورة هناء سرور وكيلة وزارة الحصة بمحافظة المنوفية، أن مستشفى منوف العام استقلبت حالة واحدة مصابة جراء حادث انفجار عبوة ناسفة بشقة بمدينة منوف، وهى لشخص يدعى "حسام مجدى الميهمى" 21 عاماً، صاحب مطعم، مصاب بجرح فى الرأس، وغادر المستشفى بعد إجراء اللازم له.

وأكد المصاب حسام مجدى الميهى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه أثناء تواجده فى المطعم، فوجئ بانفجار شديد، ونزول دم على وجه من أعلى الرأس، مشيراً إلى أن مستشفىى منوف العام، اتخذت الاجراءات اللازمة لعلاجه وخرج بعدها.

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