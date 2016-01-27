بالصور.. روما تغطى تماثيلها العارية خلال زيارة الرئيس الإيرانى

غطى متحف روما الكبير جميع التماثيل العارية فى أروقته خلال زيارة قام بها الرئيس الإيرانى حسن روحانى، أمس الثلاثاء، حتى لا يشعر بأى نوع من المضايقة، كما تم الامتناع عن تقديم الخمور خلال لقاءات المسئولين الإيرانيين بالمستثمرين الإيطاليين.

ووفقاً لوسائل إعلام إيرانية كشف مسئولى بلدية روما، إن رئيس الوزراء الإيطالى ماتيو رينزى هو من أمر بتغطية جميع التماثيل العارية المعروضة فى متحف "الكابيتول" حتى لا تسئء للرئيس الإيرانى.

ونقلت وسائل اعلام إيران عن وكالة "انسا" الإيطالية، أن تغطية التماثيل العارية تدل على الاحترام الذى تكنه إيطاليا لإيران، بالإضافة إلى الامتناع عن تقديم الكحوليات أثناء مراسم لقاء روحانى بمسئولى شركة النفط الإيطالية "انى" وشركة "فيات" للسيارات.



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