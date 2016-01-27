برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 27 /1/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:>اليوم ستعمل على تطوير علاقات بشكل أفضل وأكثر عمقًا مع زملائك فى العمل، مما يجعله يومًا جيدًا لاستكشاف أشياء جديدة فى شخصيات المحيطين بك وهو أيضًا يتطلب منك براعة شديدة فى فهم الآخرين، وتطوير العلاقات معهم لكسب ودهم، أما من يعملون فى المنزل هذا اليوم فإن آدائهم سيتحسن بشكل غير متوقع.

على الصعيد العاطفى:

>إذا كنت ترغب فى الاستقرار فى العلاقة فإن هذا اليوم هو الأكثر ملائمة بالنسبة لك للعمل على ذلك وتحقيق نتائج رائعة. حاول أن تعبر عن نفسك بوضوح وستشعر بطاقة إيجابية من شريكك الذى سيظهر لك اهتمامه بك ورعايته الشديدة.

برج الميزان على الصعيد الصحي:

>تشعر بأنك فى قمة صحتك البدنية ونشاطك لذلك هذا هو أفضل وقت لوضع أهداف جديدة ودفع نفسك للتقدم للأمام أكثر، يبقى أمامك الاهتمام الضرورى جدًا بصحتك النفسية لتشعر بأنك خالى من الإجهاد وممتلئ بالحيوية والنشاط والحماس والتفاؤل.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>كن حذرًا فى أى خطوة تأخذها اليوم، بالمعنى المجازى والحرفى للكلمة، فتصرفاتك قد تواجه بردود فعل مزعجة وخطيرة، وتحركاتك الفيزيائية قد تسبب لك بعض الحوادث التى تنجم عنها بعض الإصابات والكدمات الخفيفة أثناء الحركة والتى قد تتطور إلى مشكلة صحية كبيرة إذا لم تتعامل بحرص.