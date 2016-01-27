أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 27 /1/2016

Google+ Print
برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 27 /1/2016 برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 27 /1/2016
برج الميزان على الصعيد المهني:
>اليوم ستعمل على تطوير علاقات بشكل أفضل وأكثر عمقًا مع زملائك فى العمل، مما يجعله يومًا جيدًا لاستكشاف أشياء جديدة فى شخصيات المحيطين بك وهو أيضًا يتطلب منك براعة شديدة فى فهم الآخرين، وتطوير العلاقات معهم لكسب ودهم، أما من يعملون فى المنزل هذا اليوم فإن آدائهم سيتحسن بشكل غير متوقع.

على الصعيد العاطفى:
>إذا كنت ترغب فى الاستقرار فى العلاقة فإن هذا اليوم هو الأكثر ملائمة بالنسبة لك للعمل على ذلك وتحقيق نتائج رائعة. حاول أن تعبر عن نفسك بوضوح وستشعر بطاقة إيجابية من شريكك الذى سيظهر لك اهتمامه بك ورعايته الشديدة.

برج الميزان على الصعيد الصحي:
>تشعر بأنك فى قمة صحتك البدنية ونشاطك لذلك هذا هو أفضل وقت لوضع أهداف جديدة ودفع نفسك للتقدم للأمام أكثر، يبقى أمامك الاهتمام الضرورى جدًا بصحتك النفسية لتشعر بأنك خالى من الإجهاد وممتلئ بالحيوية والنشاط والحماس والتفاؤل.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:
>كن حذرًا فى أى خطوة تأخذها اليوم، بالمعنى المجازى والحرفى للكلمة، فتصرفاتك قد تواجه بردود فعل مزعجة وخطيرة، وتحركاتك الفيزيائية قد تسبب لك بعض الحوادث التى تنجم عنها بعض الإصابات والكدمات الخفيفة أثناء الحركة والتى قد تتطور إلى مشكلة صحية كبيرة إذا لم تتعامل بحرص.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى