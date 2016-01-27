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برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 27 /1/2016

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برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 27 /1/2016 برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 27 /1/2016
على الصعيد المهني:
>من المحتمل أن يسير كل شيء فى مكان عملك بسلاسة وقد تتلقى مكافأة كبيرة تجعلك تغير من عاداتك فى الإنفاق وتتخلى عن حرصك قليلاً فى ما يخص المال وتشترى أشياء مكلفة، من بينها هدية غالية لشخص قريب منك تنعكس إيجابًا على عملك.

على الصعيد العاطفى:
>أنت فى مزاج سيء على صعيد الحب وأى كلمة من شريكك من المرجح أن تتسبب فى رد فعل سيء وعنيف من قبلك، وفى المقابل ستفاجأ بأن شريكك يتعامل معك بهدوء وليونة ويمتص غضبك وهو الأمر الذى سيجعلك تشعر بالدهشة ولكنه سيعزز فى نهاية المطاف العلاقة بينك وبينه.

برج العقرب على الصعيد الصحي:
>من المحتمل أن تكون فى ذروة صحتك اليوم خاصة إذا كنت من الأشخاص الرياضيين الذين يشاركون فى المسابقات الرياضية ومن المحتمل أن تحقق درجة عالية من النجاح فى مجال اللياقة وستشعر بطفرة مذهلة فى الطاقة وعقلك سيكون أيضًا نشطًا ومنتعشًا.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
>حركة الأبراج فى صالحك وتجعلك تفكر بطريقة هادئة وتجعل ردود فعلك هادئة وغير قاسية كما كان يحدث فى الماضى، وهذا يجعلك تمنح بعض الأشخاص المحيطين بك ممن أخطأوا فى حقك فرصة ثانية، وهذا يجعلك تشعر بالسعادة ربما أكثر منهم لأنك لم تريد أبدًا أن يخرجوا من حياتك.

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مصر 365

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