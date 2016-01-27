حظك اليوم برج القوس الأربعاء 27/1 /2016

برج القوس على الصعيد المهنى:

>يتميز مواليد برج " القوس" بأنهم قادرين على تحمل الصعاب بقدر كبير من الصبر والمرونة، تتعرض لبعض المضايقات فى محيط العمل ولكنك قادر على تخطيها بالصبر والعمل على تقديم أفكار أكثر ابتكار وتنوع من غيرك، لا تستسلم إلى المشاكل وحاول أن تتخلص من المشاعر السلبية حتى لا يكون ماتقدمه فى العمل ضعيف أو مشوش. برج القوس على الصعيد العاطفى:

>تبتعد عن الحبيب فقد قام بخذلانك أكثر من مرة فى عدة مواقف ، فأصبحت لا تشعر بالأمان معه، حاول حسم موقفك فى السير فى طريق العلاقة معه أو الانسحاب من العلاقة وسيكون لديك العديد من الأسباب المنطقية والواقعية التى تجعلك تفعل ذلك. على الصعيد الصحي:

>تتعرض لبعض الضغوط النفسية فى محيط العمل والحياة العائلية مما أدى إلى ترك انطباعات سيئة على صحتك حاول أن تأخذ قسط من الراحة لتعود أعصابك إلى نصابها الطبيعى وتكون قادر على تحمل الصعاب من جديد. توقعات علماء الفلك:

>تتوقع لك الأبراج أن تدخل مشروع جديد هذه الأيام يعوضك عما خسرته فى الأيام الماضية، لا تتعجل الأمور وكن على يقين أن ما فتك لم يكن لك يوما وأن مااصابك هو نصيبك الحقيقى من الدنيا حاول أن تكون قابل للأقدار هذا يجعلك أسعد الناس وتستطيع أن تستمر فى الحياة بدون مشاكل نفسية .

شبكةعيونالإخبارية

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