برج الحمل حظك ليوم الأربعاء 27 /1/2016

برج الحمل على الصعيد المهنى..

> على مستوى العمل فأنت بحاجة إلى كثير من الوقت للتركيز على موهبتك الحقيقة، فعليك أن تعرف أنك فى مرحلة وردية، تنتصر فيها على الكثير من الأزمات والعقبات التى مررت بها فى الفترة الماضية، عليك كذلك أن تضع خطة لك تنجح من خلالها فى تحقيق المزيد والمزيد من النجاح. برج الحمل على الصعيد العاطفى..

> تمر أوضاعك العاطفية ببعض الأزمات التى من الممكن أن تتجاوزها بسهولة، ولكن شعورك بالقلق والحيرة يجعلان الأمر صعب والمهمة مستحيلة، ينصح بأن تعود إلى عهدك السابق وتهتم أكثر بصحتك وتجد لنفسك طريقاً للحصول على جلسة عاطفية مع الحبيب أو شريك الحياة، تستعيد من خلالها نفسك الضائعة. على الصعيد الصحى..

> الأزمات المتكررة التى تمر بها كل فترة قد ينتج عنها أزمة صحية كبيرة لن تحمد عقباها، فقط عليك أن تتبع نصائح الأطباء، وتتبع كورس العلاج كاملاً، كما أنه من الضرورى أن تتخلص تماماً من تناول الدواء بشكل عشوائى لأن هذا سيضر بصحتك. توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

> يتوقع لك خبراء الأبراج لك فى المرحلة المقبلة أن تصل أخيراً إلى حل نهائى فى بعض القضايا العالقة منذ فترة طويلة، كما أنه من المتوقع أن تنتهى من كافة الأزمات سواء على المستوى الشخصى أو العمل، وهذا سيجعلك أكثر تفاؤل فى المرحلة المقبلة.

شبكةعيونالإخبارية

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