حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 27/1 /2016

الجدى على الصعيد المهني:

>أخبار سارة تجعلك فى مقدمة الراغبين فى انجاز مهامك بشكل أسرع..الترقيات فى طريقها إليك، وتحظى بتقدير خاص من زملائك المقربين، وتتجدد ثقة رؤسائك فيك. على الصعيد العاطفى:

>تقضى اوقات جميلة مع شريك حياتك، بعد انتهاء الخلافات بينكم، احرص على التفاهم دائماً مع الحبيب ولا تجعل الصمت يحكم العلاقة بينكما. برج الجدى على الصعيد الصحي:

>حالتك الصحية جيدة جداً، لكن عدم الأهتمام بالناحية الغذائية يجعلك فى مشكلة حقيقية، حاول أن تختار طعامك بدقة. توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى، أن يعيشوا يوماً مميزاً خاصة بعد قدوم اخبار سارة فى محيط العمل، تجعلك فى الصفوف الأولى للراغبين فى إنجاز مهام صعبة، والترقيات إقتربت منك، تتجدد فيك ثقة رؤسائك، ويقابلك زملائك المقربين بتقدير خاص، وتقضى أوقات جميلة مع شريك حياتك بعد انتهاء الخلافات القديمة بينكم، أجعل التفاهم هو محور علاقتكما ولا تجعل الصمت يتحكم فيها، حالتك الصحية جيدة لكن أحذر تناول الأطعمة دون عناية.

شبكةعيونالإخبارية

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